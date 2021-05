Partenariat avec Pamecas : La Lonase injecte 140 millions dans l’emploi des jeunes, des femmes et personnes handicapées

La Lonase (Loterie nationale sénégalaise) et le réseau Pamecas ont procédé à une signature de partenariat destiné au financement de projets dans le cadre de la lutte contre le chômage. Il s’agit de l’allocation d’une enveloppe de 140 millions de francs CFA destinée au financement de projets portés par des jeunes, des femmes et personnes vivant un handicap, a souligné Lat Diop, directeur général de la Lonase. « Ce montant permet à la Lonase de lever des fonds à hauteur de 280 millions destinés aux cibles principales et sera porté à 500 millions de Fcfa en fin juin », a-t-il annoncé.Modou Faye, Directeur général de Pamecas pour sa part, s’est réjoui de cette signature de partenariat entre la Lonase et Pamecas chargée de favoriser l’accès au financement. « Le réseau Pamecas, dira-t-il, cible les différents segments des populations du Sénégal avec une attention particulière pour les populations démunies notamment en milieu périurbain et en zone rurale. Ces femmes constituent une part importante du sociétariat de Pamecas », explique-t-il, d'où l'intérêt d'appuyer ces femmes à accéder aux services financiers.« Ces financements sont octroyés suivant des critères assez souples avec des conditions minimales de garanties », a ajouté Lat-Diop au sujet de ce projet d’inclusion sociale et financière.