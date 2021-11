Partenariat : Free renforce la connectivité à l’UCAD

Le 08 avril 2021, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar avait lancé un appel d’offre en deux lots portant sur l’acquisition de tablettes et cartes SIM pour les étudiants et enseignants.

Un marché qui a finalement été attribué au profit de Free Sénégal le 07 mai 2021. L’accord de partenariat a été signé ce lundi 19 novembre entre le directeur Général de Free, Mamadou Mbengue et le recteur de l’UCAD, le professeur Amadou Ly Mbaye.





L’opérateur mobile compte ainsi mettre à la disposition de l’université un forfait de 3000 frs par mois, spécialement conçu pour les étudiants. Ce forfait est composé de 5Go d’internet, 200 minutes d’appel et de 200 SMS. En outre, les étudiants pourront bénéficier de tablettes tactiles à 68.500 FCFA payable en trois ou six mois.