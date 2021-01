Partenariat : La Lonase s’engage aux côtés de la Fédération de basket pour une «plus» de visibilité

La Loterie nationale sénégalaise (Lonase) veut plus de visibilité pour «mieux développer» sa gamme de produits au Sénégal et ailleurs. C’est dans ce cadre qu’elle a noué une convention de partenariat avec la Fédération sénégalaise de Basket-ball (Fsbb). La cérémonie officielle de signature s'est tenue ce jeudi 21 janvier 2021, à la Direction générale de Lonase, à Dakar.Il s’agit ici, d’un partenariat gagnant-gagnant pour une durée d’une année qui s’inscrit en droite ligne avec la stratégie de la Lonase qui vise à «promouvoir» la politique Rse (Responsabilité sociétale d’entreprise : Ndlr) de la société. Il s’appuie sur toutes les catégories de la Fsbb, à savoir : les équipes nationales, Sénior et jeune, ainsi que le Championnat national.Selon le Directeur général de la Lonase, cette signature vient «encore renforcer les actions multiples et multiformes menées dans le cadre de la mission de la Lonase conformément à son slogan qui est : la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation».Lat Diop soutient qu’au Sénégal, le basket est une discipline «prestigieuse qui nous vaut beaucoup de satisfaction». D’où la nécessité, pour lui, de le soutenir afin qu’«il devient un véritable levier d’une émergence économique, communautaire et sociale». Voilà pourquoi, le patron de la Lonase dit qu’il n’a pas «hésité un seul instant, à accompagner» cette instance du basket national, à travers toutes ses catégories.Ainsi, la Lonase réitère son souhait de «contribuer fortement au développement et au rayonnement» du basket-ball sénégalais et réaffirme sa dimension d’entreprise nationale et citoyenne».«Monsieur le Vice-président soyez rassuré de notre soutien constant dans les différents chantiers que vous comptez réaliser pour redonner plus de rayonnement à cette grande famille de la balle orange», a d’emblée rassuré le Dg de la Lonase.Le Vice-président de la Fsbb, Pape Banda Ndiaye, pour sa part, a remercié vivement le Dg de la Lonase pour avoir accordé cette opportunité à la fédération surtout en cette «période difficile».«Franchement aujourd’hui, en cette période de résilience, de pandémie, de difficulté économique, voilà une société d’Etat qui pense au sport, qui pense accompagner les acteurs du sport qui gagnent», a-t-il lancé.Soulignant que les actes valent mieux que les paroles, le représentant du président Me Babacar Ndiaye de soutenir que Lat Diop est, aujourd’hui, en train de «poser des actes de haute portée». Car, dit-il, «il pouvait se refuser derrière les difficultés économiques pour décliner cette convention de partenariat».