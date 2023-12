Partenariat public- privé dans l’espace UEMOA : Les enjeux de la vulgarisation des textes pour maximiser les avantages

La vulgarisation des documents d’encadrement des partenaires publics et privés au Sénégal et dans l’espace UEMOA est entrée dans une phase active. Le Ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération a accueilli, à Dakar, le premier atelier en Afrique dont le principal objectif, c’est de mieux faire connaître les documents précités. La connaissance de ces textes cadre avec la nouvelle directrice N° 1/2022/CM/UEMOA portant cadre juridique et institutionnel des partenariats publics-privés au sein de l’UEMOA. Cette rencontre a enregistré la participation du secteur privé, de la société civile ainsi que des partenaires au développement. D’autres, ceux ont pris la parole ont vanté les avantages du partenariat public-privé sur le développement socio-économique d’un pays. Ce partenariat est d’autant plus pertinent que le monde fait face à la rareté des ressources financières. D’où l’exploration de nouveaux mécanismes. Cette forme de partenariat a déjà fait ses preuves en matière de financement des infrastructures. L’Afrique y compris l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) fait face au déficit de financements. Ce sont autant de raisons que des spécialistes pensent que les secteurs privés et publics doivent travailler main dans la main pour financer la croissance économique et le bien-être. « Ces infrastructures exigent d’énormes investissements que souvent les Etats n’ont pas pour des raisons de contraintes budgétaires », justifie le Directeur de cabinet du MEPC, Moustapha Ngom.



Prenant la parole, la Représente de l’UEMOA à Dakar, Aissa Kabo a fait part des enjeux du renforcement du secteur privé qui est dans bien des cas, peut être le moteur de la croissance des Etats.



« Dans un premier temps, nous avons adopté une stratégie et de cette stratégie découlent des directives qui sont des textes qui devront être appliqués dans tous les Etats », a informé la Représentante de l’UEMOA. Il a mentionné dans son discours que « le partenariat pour le publique « c’est aussi assurer que tous les contrats qui sont passés dans le domaine du public peuvent désormais intéresser le secteur privé ».



En outre, cette étude qui résulte de ce partenariat fait intervenir toutes les institutions communautaires, les organes de l’UEMOA ainsi que la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Il est prévu l’organisation d’autres ateliers dans d’autres pays de l’UEMOA sur le même sujet.