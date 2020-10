Parti socialiste : L'Union des Coordinations de Nioro tire sur Serigne Mbaye Thiam

En violation des textes du Parti socialiste, le camarade Serigne Mbaye Thiam a tenu des déclarations qui visent manifestement à saper l'unité et la dynamique du parti et à fragiliser sa direction. L'Union des Coordinations de Nioro, dont le camarade Serigne Mbaye Thiam est membre, condamne ces déclarations irresponsables et réaffirme son attachement aux textes et décisions du Parti.





Dès lors qu'il est acquis que l'urgence porte sur la consolidation de la démocratie interne, l'énergie des militants et surtout des responsables doit être consacrée à la finalisation du processus de renouvellement. C'est cette tâche politique qui doit nous occuper afin d'assurer la légitimité des responsables des organes de direction et des structures de base et de garantir l'expression libre de la volonté des militants qui sont les seuls habilités à désigner le Secrétaire général du parti par un vote démocratique.