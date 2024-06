Passation de service à l’ASPT : Le nouveau DG Dr Adama Ndiaye installé dans ses nouvelles fonctions

C’est au cours d’une passation de service empreinte d’émotion et de sobriété que le Directeur général sortant de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Pape Mahawa Diouf a officiellement donné les rênes de la structure à son successeur, Dr Adama Ndiaye. Nommé le 16 mai dernier, le nouveau DG a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par le président du conseil de surveillance qui a présidé ce cérémonial qui s’inscrit dans la tradition républicaine.









Prononçant son allocution ‘’d’au revoir’’, l’ex-DG, Pape Mahawa Diouf a tenu à témoigner toute sa satisfaction à ses collaborateurs. « Le temps est donc venu de se dire au revoir. Puisque, comme je l’ai dit dans une note que j’ai partagé ces dernières quarante-huit heures : la vie est une histoire de séparation. Celle-là n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est la fin d’un cycle, d’une mission après quatre ans pendant lesquels nous avons relevé de nombreux défis », déclare-t-il.





Parmi les défis listés par M. Diouf trône : la crise mondiale de la Covid-19 avec son « enjeu systémique dans le secteur qu’il a fallu encadrer ». « Je peux également citer au chapitre des défis relevés la campagne du tourisme interne : Campagne Tamou Sénégal. Je remercie les organisations faîtières, le secteur privé du tourisme et l’ensemble des agents », confie l’ex-DG qui s’est réjoui de la qualité de la collaboration avec les agents de l’ASPT.





A ces derniers, il lance un appel. « Chers collègues, je vous invite à mettre la même énergie, la même détermination, la même implication auprès du directeur Général M. Adama Ndiaye. Puisqu’il s’agit du principe de continuité de l’État, la promotion de la destination Sénégal n’a pas de couleur et n’a pas d’audience », rappelle-t-il.





Le nouveau Directeur général, Adama Ndiaye, quant à lui, saisit cette nouvelle mission « comme une belle opportunité » de servir son pays, le Sénégal « à un niveau plus stratégique et dans un domaine » qui le passionne : le Tourisme. Mesurant l’immensité de la tâche, le Dg Adama Ndiaye fixe le nouveau cap qui consiste à l’impératif de : « redresser la barre et de donner à la destination Sénégal un bien meilleur visage ; rendre notre offre touristique plus visible au niveau national et au niveau international ».