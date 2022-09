Passation de service avec Victorine Ndèye : Zahra Iyane Thiam exprime sa reconnaissance et renouvelle son engagement à Macky Sall

Les femmes passent, les institutions restent. L’ancienne Ministre de la Micro-finance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam a passé, hier, le flambeau de ce département à la nouvelle Ministre, Victorine Anquedich Ndèye. La cérémonie sied pour la Ministre sortante de remercier le Chef de l’Etat de l’Etat, Macky Sall. Elle s’est félicitée de la marque de confiance du Chef de la magistrature suprême qui lui avait confié les destinées de ce département stratégique depuis le 7 avril 2019. Une page est tournée. Mais Zahra Iyane reste au service du Président de la République. Elle a renouvelé sa disponibilité et son engagement auprès du Chef de l’Etat pour l’émergence du pays.









Dans son discours, elle a dressé un bilan positif de son passage dans ce ministère. Ces résultats, dit-elle, sont le fruit d’un sacrifice collectif de ses collaborateurs et leur loyauté.





« Des résultats encourageants sont obtenus grâce à l’accompagnement, le dévouement et la loyauté de ses collaborateurs », a laissé entendre Zahra Iyane Thiam. Par la suite, elle invite tous ses agents à accompagner la même équipe avec la même ardeur pour la réussite de leur mission au profit du développement socio-économique du pays.





Une autre marque de grandeur, ce sont les félicitations adressées à la nouvelle Ministre, Victorine Anquedich Ndèye.