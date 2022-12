Passation de services à l’ASEPEX : Zahra Iyane Thiam trace sa feuille de route

“Je voudrais vous assurer de mon engagement à œuvrer avec vous pour que le flambeau de l’ASEPEX, à nous laisser par le Dr Malick Diop, brille encore plus dans le ciel de la promotion des exportations”, a déclaré Zahra Iyane Thiam à l’heure de recevoir le témoin des mains de son prédécesseur. Seneweb vous propose l'intégralité de son discours.









Monsieur le Secrétaire général du Ministère du Commerce, de la consommation et des PME.







Mr l'IAAF du Ministère





Monsieur le Directeur général de l’ASEPEX, Honorable Député, Vice-Président de l’Assemblée nationale, Dr Malick Diop ; Très chers Imams





Monsieur le Secrétaire général de l’ASEPEX,





Mr le représentant du Conseil de surveillance, par ailleurs Pdt de la chambre de commerce de Saint louis,





Mesdames, Messieurs les Directeurs et Chefs de Services de l’ASEPEX,





Mesdames, Messieurs les cadres et agents de l’ASEPEX, Les artisans, les journalistes





Chers Invités en vos qualités et rangs respectifs,





C’est pour moi un grand honneur, autant qu’un privilège immense de me voir confier, à partir de ce jour, la charge de Directeur général de l’Agence Sénégalaise pour la Promotion des Exportations, ASEPEX.





A cette occasion solennelle, je voudrais commencer par rendre grâce à Allah SWT qui nous permet chaque jour d’être en bonne santé pour utiliser notre esprit et notre énergie au service de la nation sénégalaise.





J’exprime, ensuite, ma profonde gratitude au Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, pour la grande confiance qu’il a toujours manifestée à mon égard. Je lui renouvelle





mon engagement et ma loyauté, à servir, notre pays en application de ses hautes directives, sous la tutelle du Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME.





J’adresse mes remerciements appuyés à mon époux, mes enfants, ma famille, mes parents et camarades politiques, sans oublier les amis et sympathisants.





L’exercice de passation de service auquel nous nous consacrons aujourd’hui est une occasion de magnifier le travail remarquable de mon prédécesseur mais aussi de rappeler les grandes lignes directrices pour accomplir la mission stratégique de l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX).





A cet égard, je compte sur la supervision avisée du Conseil de Surveillance et la collaboration engagée de tous les cadres et agents de l’ASEPEX.





Monsieur le Directeur général





Pendant neuf ans vous avez incarné le visage de l’ASEPEX. Vous l’avez rendu reluisant non seulement au niveau national mais aussi sur le plan international avec des distinctions multiples. Au risque de froisser votre modestie, je me dois d’en citer quelques





unes :





• 2017, Président du Réseau des Organismes de Promotion du Commerce des pays francophones membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI)





• Mai 2020, lauréat du Prix Africain de Développement décerné par la Fondation 225





• Octobre 2020, Vice-Président de la Commission Exécutive du Bureau International des Expositions (BIE)





Tout cela illustre le rayonnement que vous avez su donner à cette Agence qui, sous votre direction, a permis à plusieurs entreprises exportatrices du Sénégal de pénétrer des marchés internationaux auxquels elles n’auraient jamais pu accéder sans l’ASEPEX. Sans oublier qu’elle a, sans aucun doute, joué un rôle prépondérant dans les exportations sénégalaises qui sont passées de 1485,5 milliards en 2016, à environ 2437 milliards en 2021, en dépit de la baisse observée en 2020, de 2170,5 milliards de CFA en 2019 à 1934,5 milliards1, suite à la crise Covid-19.





Mes félicitations vont aussi à l’ensemble du personnel de l’ASEPEX qui vous ont accompagné dans cette exaltante mission.





Monsieur le Secrétaire général de l’ASEPEX,





Mesdames, Messieurs les Directeurs et Chefs de Services de l’ASEPEX,





Mesdames, Messieurs les cadres et agents de l’ASEPEX,





Je voudrais vous assurer de mon engagement à œuvrer avec vous pour que le flambeau de l’ASEPEX, à nous laisser par le Dr Malick Diop, brille encore plus dans le ciel de la promotion des exportations.





1Source : BCEAO, Balance des paiements et position extérieure globale 2021, adoptée le 20 décembre 2022





Chacun d’entre vous a un rôle essentiel à y jouer, dans la sphère de sa compétence, en se chalengeant chaque jour davantage pour atteindre le maximum de productivité dans son travail.







Je serais un manager ouvert à toutes les suggestions venant du sommet comme de la base mais je compte sur vous tous pour que les décisions finales retenues, qui seront toujours dans l’optique de l’atteinte des objectifs assignés à l’ASEPEX par le Président de la République, soient appliquées avec détermination par tous et par chacun comme étant celles de tous et de chacun.





Dans un contexte récent, marqué par le ralentissement généralisé de l’activité économique, consécutif aux différentes crises que nous vivons depuis, l'heure est à la mobilisation de toutes les forces pour faire preuve d'ingéniosité, afin de relever le défi de l'amélioration de la balance commerciale du Sénégal, et singulièrement de la promotion de ses exportations.





Avec le potentiel de ressources humaines et naturelles dont dispose notre pays, nous pourrons y arriver. Ensemble nous nous battrons, ensemble nous gagnerons la bataille de la diversification, de la multiplication, de la qualité et de la promotion de nos produits exportables pour contribuer de façon déterminante à l’objectif projeté dans les PAP du Plan Sénégal émergent : multiplier par 3 les exportations par tête d’habitant entre 2014-20232. Chacun d’entre nous ne devra dormir du sommeil du juste tant que cet objectif n’est pas atteint.









En concluant mon propos, j’implore le Tout Puissant de me donner force et courage, abnégation et honnêteté pour, comme à l’accoutumée, remplir ma mission républicaine au bénéfice exclusif du peuple sénégalais. Tel a toujours été mon principe de vie, et tel sera ma seule ligne de conduite, travailler avec abnégation et responsabilité.