Pêche : l'ITRAPAS rouge de colère

intersyndicale des travailleurs des pêches et de l'aquaculture du Sénégal

Ils sont au nombre de 3 syndicats de travailleurs du secteur de la pêche à manifester leur désarroi ce mardi 23 novembre au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Pour ce faire, l'intersyndicale des travailleurs des pêches et de l'aquaculture du Sénégal, (ITRAPAS), a arboré des brassards rouges et a déballé tous les problèmes auxquels sont confrontés ses membres, et qui concernent principalement les conditions de travail. Ils dénoncent également le mutisme du ministre de tutelle face à leurs revendications depuis le transfert de leur bureau à Diamniadio.