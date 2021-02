Pécheurs disparus de Gokhou Mbathie : Les familles font le deuil après la découverte d’un corps

Les familles de 8 pêcheurs de Gokhou Mbathie qui avaient disparu en mer ont finalement décidé de faire le deuil ce dimanche. C’était l’émoi et la tristesse après la découverte, la veille, d’un corps sans vie et de matériels de pêche à Kayar. Toutefois, les familles endeuillées ont déploré les lenteurs dans les recherches pour retrouver ces jeunes pécheurs de la Langue de Barbarie disparus depuis huit jours. « Hier (samedi) on a retrouvé quelques matériels dont on croit qu’ils proviennent de la pirogue. Avec cette découverte, la famille a décidé de commun accord à faire le deuil et de prier pour eux », a dit avec tristesse un membre de la famille qui a ajouté qu’ils avaient saisi la marine nationale pour les aider dans les rechercher, mais en vain, car cette dernière est venue trop tard.