Pélerinage Nimzatt 2023 : Les fidèles appelés à préserver le legs de Cheikhna Cheikh Saadbou

Le pèlerinage de Nimzatt 2023 en Mauritanie a vu, encore une fois, le ralliement de milliers de fidèles venus d'horizons divers, des quatre coins du Sénégal et de la Mauritanie, mais également des pays frontaliers que sont la Guinée, la Gambie, le Mali. Occasion saisie par le porte-parole du khalife Cheikhna Cheikh Saad bou Aidara pour adresser un message de paix et saluer l'implication des présidents du Sénégal et de la Mauritanie pour la réussite de l'événement marquant la fin du mois de ramadan.







Il a remercié l'État du Sénégal pour toutes les dispositions prises en amont, du CRD à la tenue de l'événement, notamment les dispositions prises à l'endroit des pèlerins auxquels ils ont facilité le voyage nocturne dans le contexte actuel d'interdiction de circulation la nuit. Enfin, il a appelé les fidèles à préserver le legs de Cheikhna Cheikh Saadbou.