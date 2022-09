Pétrole et gaz : Sous la houlette de Serigne Fallou Mbacké Aby, Galassaby Sarl se déploie

Un acteur national privé prend date dans l’exploitation pétrolière et gazière. Fort de son partenariat avec Dan Jager, homme d’affaires luxembourgeois, et du soutien de plusieurs pays du Moyen Orient et la Russie, Serigne Fallou Mbacké Aby lance Galassaby Sarl. Une entreprise qui ne manque pas d’ambitions.









Le Qatar, le Moyen Orient et plusieurs pays européens se sont liés au Sénégal pour donner naissance à Galassaby Sarl. Implantée au Sénégal, cette entreprise spécialisée dans l’exploitation de mines, ainsi que la commercialisation du gaz, du pétrole et ses dérivées est dirigée par deux visionnaires : l’homme d’affaires , Serigne Fallou Mbacké Aby et le docteur Dan Jager, un homme d’affaires luxembourgeois d’une très grande expérience.







Galassaby Sarl arrive à un moment propice où le Sénégal est en plein essor dans le domaine des hydrocarbures. Depuis la découverte de nos nouvelles ressources naturelles, les Sénégalais ne rêvent que d’une chose, l’exploitation de nos biens par des natifs du pays. C’est dans cette optique que Galassaby Sarl œuvre, tendant ainsi la main à toutes les sociétés pétrolières du pays pour un partenariat.







Galassaby a, à son actif, quatre blocs pétroliers en Afrique. Dotée d'un budget d’une dizaine de milliards, l’entreprise et ses partenaires prévoient très prochainement d’installer au Sénégal cinq raffineries d’une capacité de production de 3 millions de tonnes.







Un pied dans l’agro-alimentaire







En outre, Galassaby Sarl s’active dans l’importation et l’exportation de produits agroalimentaires, de minerais et de l’urée : l’engrais azoté le plus utilisé au monde.





Avec ses partenaires basés essentiellement au Qatar, au Moyen Orient et dans plusieurs pays européens, Galassaby a fait le choix de faire valoir des produits de qualité respectant les normes internationales.





Pour assurer une totale satisfaction à ses clients, Galassaby s’est constituée une équipe éclectique, et très expérimentée dans les domaines de la pétrochimie, des hydrocarbures et de l’agroalimentaire.