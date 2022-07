Pétrole-gaz : En visite à Téhéran, Serigne Fallou Mbacké Aby jette les bases d’un partenariat fécond avec des pontes de l’économie iranienne

C’est un projet béton, à coups de milliards de dollars qui a été ficelé par Serigne Fallou Mbacké Aby et ses partenaires. Le petit-fils de Serigne Touba, qui s’est lancé dans les affaires depuis une quinzaine d’années, a, il y a un an, créé une entreprise « FamAby», spécialisée dans le Pétrole-Gaz, l’Urée, l’engrais, le commerce international entre autres. La société est en collaboration avec la fédération Russe. Aujourd’hui, l’homme d’affaires a élargi son cercle de partenaires avec cette nouvelle alliance qu’il vient de ficeler avec l’Iran qui a abouti à la création de deux (2) sociétés. Une spécialisée en pétrole-Gaz et une autre en Santé. Cette semaine, Serigne Fallou s’est rendu à Téhéran dans le cadre de ce projet d’envergure qui, au-delà du Sénégal, s’étend à toute l’Afrique de l’ouest.