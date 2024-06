PETROSEN : Alioune Guèye et Mouhamadou Diop prennent service

Après la production du premier baril de pétrole, la compagnie nationale de production pétrolière, Petrosen, a installé ses deux nouveaux directeurs généraux.









En effet, Alioune Guèye, directeur général de Petrosen Holding SA, et Mouhamadou Diop, directeur général de Petrosen Holding ont pris officiellement service ce jeudi 27 juin, en marge d’une cérémonie de passation de service au siège de Petrosen.









Les successeurs d’Adama Diallo et d’El Hadj Manar Sall, conscients des défis à relever, entendent travailler ensemble pour offrir au Sénégal l’opportunité de « briller sur la scène énergétique mondiale ».









Alioune Guèye veut ainsi « transformer qualitativement la compagnie, conformément à la vision et au projet défini par les plus hautes autorités du pays. En lieu et place d'une société de rentes, nous établirons une véritable compagnie d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, intervenant d'amont en amont, d'amont en aval dans le secteur » a dit M. Guèye avant d’ajouter que « les choix stratégiques déterminent si le Sénégal pourrait tirer une meilleure partie de ses ressources en hydrocarbures ».













Mouhamadou Diop, à la tête de Petrosen Trading & Services (PTS), qui est l’instrument d’application de la politique du pays dans l’aval pétrolier et gazier, a pour objectif de consolider sa stratégie autour de quatre axes principaux.













Il s’agira de « contribuer pleinement à l'objectif national d'accès universel à l'énergie à des prix réduits, mais aussi compétitifs, afin de promouvoir l'avènement d'un secteur industriel national fort. Positionner PTS comme l'acteur central dans l'objectif de rationalisation de l'approvisionnement du marché national en hydrocarbures. Maximiser les retombées financières provenant de la commercialisation des parts de l'État dans la production du pétrole et du gaz. Le quatrième axe sera d'être au cœur de l'innovation dans l'aval des projets pétroliers et gaziers en développant avec les autres secteurs de l'économie des projets phares pour l'industrialisation du pays », a déroulé l’ingénieur polytechnicien.













« Introduire en bourse le capital de pétrole »









Pour un développement endogène de l’économie du pays, Mouhamadou Diop propose la mise en œuvre de projets dans la pétrochimie afin de contribuer à l'objectif d'industrialisation du pays. Pour lui, Petrosen Holding et Trading & Services doit « être le porte-flambeau à travers une structuration du capital, un modèle de gouvernance technique, opérationnelle et financière qui est aligné sur les meilleures pratiques des sociétés pétrolières, nationales et majors pétrolières à travers le monde ».













Le polytechnicien ambitionne « d'ouvrir le capital de pétrole dans le moyen terme au peuple sénégalais. Soit par placement privé, soit par introduction en bourse ». Ceci a pour objectif de faire bénéficier directement la population sénégalaise de l'exploitation du pétrole et du gaz à travers la distribution des dividendes et l'appréciation du capital.













Il ajoute, par ailleurs, que les fonds levés permettront à Petrosen de financer l'expansion de son activité et d'acquérir des parts plus importantes dans les projets pétroliers et gaziers. Ainsi, les profits, les dividendes et l'appréciation du capital qui participeront à la richesse collective seront réinvestis.