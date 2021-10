[Kaay job] Photographie, make-up, vendeuse de thé : Gnagna, une vie de combat

Vente de tisanes et de thés. Un business dans lequel s’est lancée Gnagna Diouf depuis plusieurs années. La jeune dame qui était une basketteuse s’est reconvertie dans ce métier et s’en sort plutôt bien. Ce, malgré quelques difficultés. En effet, Gnagna se dit souvent victime de propositions indécentes à cause de sa corpulence et de sa belle forme physique. Cependant, ayant la tête sur les épaules, la jeune dame qui a accueilli l’équipe de Kaay Job n’est intéressée que par le travail fait de manière décente. C’est la raison pour laquelle, elle s’adonne aussi à la manucure et pédicure. Gnagna Diouf se raconte dans cette interview.