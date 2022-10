Pikine/Règlement de compte : une ado lacère le visage de sa cousine

Les deux adolescentes n'étaient pas en de bons termes et ce depuis la période de la Tabaski. Une situation plus ou moins négligée par les deux familles jusqu'à ce qu'un drame se produise, samedi dernier.





En effet, vivant chacune chez leurs parents, Mariéme Ngom alias Maman, et Nabou ne se souciaient guère du lien de sang qui les unit.





En conflit larvé, l'une aurait provoqué une bagarre houleuse. Mal en point lors de l’altercation, Maman se saisit d’une pierre et la jette sur son adversaire, la blessant sérieusement. Cette dernière n'attendra pas longtemps pour se venger. Et de quelle manière. Le lendemain, Nabou, munie d’une lame tranchante, surgit devant elle en pleine rue et lui lacère le visage. L'affaire finit entre les mains de la justice. L'agresseuse est arrêtée puis relâchée. Les deux filles seront édifiées sur leur sort le 12 octobre prochain.