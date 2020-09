Pire : Mamadou Ndoye Bane fait circoncire 200 enfants issus de familles démunies

Mamadou Ndoye Bane et son mouvement "Wallu Pire"

L’animateur radio et télé, Mamadou Ndoye Bane, joue sa partition dans son terroir où il a fait circoncire plus de 200 enfants issus de familles démunies. Pensionnaires pour la plupart des daaras de Pire et environs, ces enfants ont été pris en charge au niveau du Poste de santé de Pire.





L'Infirmier chef de poste a salué cette initiative du Mouvement « Wallu Pire » qui chaque année vient en appui aux populations avec la distribution de médicaments, la mise à leur disposition d'ambulances et de matelas, entre autre dons.