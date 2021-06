Placement d’actifs animaux : 249 femmes enrôlées dans le département de Nioro

Mme Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale, solidaire a procédé ce jeudi à Taiba Niassène dans le département de Nioro, au lancement du projet de placement d’actifs animaux en faveur des femmes, en vue de la promotion de l’économie et solidaire.





Elles sont 249 femmes issues de 10 Groupements de Promotion Féminine (GPF) de la commune de Taïba Niassène dans le département de Nioro à bénéficier d’actifs animaux pour la première phase d’un programme d’économie sociale et solidaire, Feed the Future Sénégal Kawlor. Le lancement de cette première phase dans ladite localité a été présidé par Mme Zahra Lyane Thiam en charge de ce département.





La stratégie de base de l’intervention consiste à travers le placement de ces animaux domestiques à impulser une chaine de relais solidaires par une transmission d’une femme à une autre de ces actifs, qui est basée sur le soutien mutuel, socle de l’économie solidaire.





Selon elle, " le lancement de la première phase de ce programme va permettre à 249 femmes appelées ‘’ DEBBO GALLE ‘’ de contribuer à la promotion de manière participative de l’économie sociale et solidaire" dans cette commune de naissance de Cheikh al islam El Hadj Ibrahima Niasse dit Baye.





Elle a invité par ailleurs les acteurs du secteur privé à se joindre aux différentes actions du ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire en vue d’élaborer une stratégie nationale d’encouragement de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) qui sera bénéfique pour les populations et les entreprises.