[Reportage] Plage Anse Bernard : Plagistes et Pêcheurs attendent avec impatience le Plan d'aménagement d’urgence

L’été pointe son bout de nez. La température augmente et les plages de Dakar retrouvent leurs visiteurs en cette fin d’année scolaire. L’une des plages du littoral Est de Dakar n’est pas en reste. Anse Bernard accueille ses campeurs. Le lieu retrouve son climat de quiétude au lendemain de la visite du premier ministre, Ousmane Sonko. Une visite qu'apprécient les habitués et usagers du lieu. L’annonce d’un plan d’aménagement d’urgence de la plage faite ce 30 juin par le Premier ministre donne un baume aux cœurs aux plagistes. En plus de la construction de toilettes publiques et de l’aménagement de parking réservé aux automobilistes visiteurs, ces riverains insistent surtout pour un aménagement de l’accès à la plage. Un accès laborieux qui a causé plus d’une mésaventure aux visiteurs.



Par ailleurs, dans cette plage où l’on forme en natation, où sont formés les canoéistes qualifiés aux jeux paralympiques de Paris 2024, d’autres métiers sont pratiqués. La pêche est l’une de ces principales activités. Au fil des années, les pêcheurs de « Teerou Baye Sogui »assistent à une avancée angoissante de la mer. Ils dénoncent ainsi les constructions faites aux abords de la plage.



En 2017, le décret n° 2017-525 a prononcé le déclassement, d'une parcelle de terrain de 3,548 mètres carrés dépendant du domaine public maritime, sise à la Corniche Est à Dakar. Selon le premier ministre, en novembre 2023, la commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine public maritime (DPM) dans la région de Dakar, a découvert que cette partie du littoral a été morcelée et attribuée à quelques individus. Certains des bénéficiaires ont eu 5000 mètres carrés selon Ousmane Sonko. Des litiges que veut résoudre le régime du Président Bassirou Diomaye Faye. De l’avis de certains pêcheurs, des solutions ne peuvent être trouvées sans discussions au préalable entre le premier ministre et les dignitaires de la communauté lébou, selon un vieux pêcheur.