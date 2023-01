Plan annuel 2023 en faveur du Sénégal : L’Etat et l’ITFC paraphent deux documents importants

La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID), a décidé de poursuivre sa collaboration fructueuse avec l’Etat du Sénégal. En effet, après l’accord-cadre signé en novembre 2019 et portant sur la mobilisation d’un montant de 1 milliards 500 millions de dollars sur une période de 5 ans, elle a décidé de renforcer son soutien actuel aux secteurs stratégiques de l’agriculture, de l’énergie, et tout particulièrement du secteur privé national. C’est dans cette perspective que son Directeur général, Monsieur Hani Salem Sonbol, et la Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Madame Oulimata Sarr, ont procédé à la signature du Plan annuel 2023 de l’ITFC en faveur du Sénégal. La cérémonie officielle de signature s’est tenue ce lundi 30 janvier 2023, au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, à Dakar, en présence notamment du Directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, du secrétaire général du Ministère du Pétrole et des Énergies.









Un plan annuel d’un montant de près de 840 milliards de francs Cfa





Il s’agit ici, de deux documents de programmation relatifs au Plan annuel de travail 2023 entre l’ITFC et le gouvernement sénégalais ; et auprogramme prévisionnel de travail du « Programme des Ponts du Commerce arabo-africain (AATB) ». Ils visent à mieux répondre aux besoins de sécurité alimentaire et énergétique face aux défis actuels auxquels le monde est confronté. En effet, le Plan annuel de travail 2023, d’un montant global de 400 millions d’euros, retrace principalement les prévisions de financement par notre partenaire de l’importation et l’exportation de produits de base essentiels tels que les produits pétroliers raffinés et l’arachide. Il s’y ajoute les opérations de financement du secteur privé, à travers les institutions bancaires, en particulier la Banque Islamique du Sénégal (BIS) et Coris Bank International (CBI).





S’agissant du Programme-pays prévisionnel de travail de l’AATB, il a fait l’objet de signature entre ITFC et la République du Sénégal, pour une durée de 3 ans (2022-2024). Il comprendra des interventions de renforcement des capacités et de promotion du commerce dans divers secteurs comme l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, le commerce électronique et la négociation commerciale.





A l’occasion, Madame le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, après avoir souhaité la bienvenue au patron de l’ITFC et à sa délégation au nom du peuple sénégalais et en sa qualité de Gouverneur de l’ITFC pour le Sénégal, s’est réjouie, particulièrement, de la coopération entre le Sénégal et ladite société qui, selon elle, affiche « un réel dynamisme », avec des approbations de l’institution pour le compte de notre pays, d’un montant global de plus de 1,4 milliard de dollars US, soit environ 840 milliards de francs Cfa, alors que les opérations concernées n’ont commencé que depuis l’année 2014 avec le financement de la campagne arachidière 2013-2014.





A ce titre, Oulimata Sarr a réitéré, au nom de Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, ainsi que le Premier ministre, Amadou Ba, l’attachement particulier que le peuple et le gouvernement du Sénégal portent au groupe de la Banque Islamique de Développement de manière générale et à la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), sa filiale, en particulier.





« Une relation privilégiée » avec le Sénégal à l’image du groupe de la BID





La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) est un membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID). Elle a été créée dans le but de « promouvoir le commerce entre les pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), et contribuer ainsi à l’objectif global d’amélioration des conditions socio-économiques des populations à travers le monde ». Selon Monsieur Hani Salem Sonbol, l’ITFC entretient « une relation privilégiée avec la République du Sénégal à l’image du groupe de la BID qui apparaît ainsi comme un bailleur majeur du pays ». Cette opération stratégique vise à « contribuer de façon optimale au développement des échanges commerciaux dans le pays et au bien-être de la population, notamment dans les domaines prioritaires tels que l’agriculture, l’énergie et le secteur privé ».