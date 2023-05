Plan de restructuration de la Poste : Les éclairages du ministre de la Communication

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique a apporté des éclairages par rapport au plan de restructuration de la Poste annoncée il y a quelques jours et qui selon lequel plus de 2700 agents seront forcés à quitter la boîte soit par des départs négociés et soit par des licenciement pour motif économique.