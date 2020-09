Plan Orsec : La somme allouée sera disponible d'ici la fin de la journée (Ministre)

Après le Directeur général de Senelec, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, dans le cadre de sa visite au niveau de certains quartiers et localités de Dakar suite aux fortes pluies qui sont abattues sur l'ensemble du territoire national le week-end dernier, s'est rendu sur le site de la Senelec de Hann-Maristes, ce lundi 7 septembre.

«Le pompage va continuer et le nombre de motopompes sera augmenté»







Sur place, Aly Ngouille Ndiaye, accompagné par le Dg Pape Mademba Bitèye, après avoir constaté de visu les dégâts causés par les eaux pluviales qui ont entraîné l'arrêt des machines, par souci de sécurité, a souligné que depuis hier (dimanche 6 septembre) il a été alerté par la Senelec. Et depuis lors, les Sapeurs-pompiers sont sur place pour pomper et évacuer les eaux. Selon lui, le niveau d'eau qui était là hier est de très loin supérieur à ce qui est constaté aujourd’hui. Et pour débarrasser le site des eaux, il a fait savoir que le pompage va continuer et le nombre de motopompes sera revu à la hausse.





Plan Orsec, «la somme disponible d'ici la fin de la journée»





Interpellé sur la question, le ministre de l'Intérieur a annoncé que son département ministériel aura la somme allouée au Plan Orsec d'ici la fin de la journée. Car, dit-il, ses services sont en train d'y travailler pour finaliser et savoir le montant des besoins pour chaque localité. Pour Aly Ngouille Ndiaye, ce Plan Orsec, pour cette fois-ci, concerne toutes les régions du pays qui ont été touchées par les inondations.





Pour rappel, le Chef de l’État Macky Sall a déclenché, samedi dernier, le Plan Orsec pour faire face aux inondations qui ont causé d'importants dégâts à Dakar et sa banlieue ainsi qu'à l'intérieur du pays. Un plan dont le budget n'est jusqu'ici pas connu.