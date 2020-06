Plateau Spécial Covid-19 : Le Grand Débat de Seneweb reçoit Boubacar Seye (HSF) et Babacar Dione (journaliste)

Le journaliste chroniqueur et analyste politique Babacar Dione et Boubacar Seye, président de l’organisation Horizon sans frontières (HSF) étaient les invités du Grand débat de Seneweb ce jeudi. Au menu, la gestion de la Covid-19 par l’Etat du Sénégal: relâchement des Sénégalais, Fonds Force Covid-19, rapatriement des Sénégalais de la diaspora et affaire Lamine Diack.











Regardez !