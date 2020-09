Pluie orageuse à Thiès : Malick Gakou patauge dans les eaux à la rencontre des sinistrés

A l’instar de Dakar, une forte pluie est tombée, aujourd’hui, dans la cité du rail. Envahies par les eaux de ruissellement, les habitants du quartier Takhikao à Thiès, sur la route de Saint-Louis, sont sortis dans la rue pour manifester leur colère. Ils ont bloqué la circulation pendant plusieurs heures. C’est sur ces entrefaites que Malick Gakou, président du Grand parti, est arrivé sur les lieux en provenance de Tivaouane où il s’était rendu pour présenter ses condoléances suite au décès de Pape Malick Sy, défunt porte-parole du khalife général des Tidianes.







Son cortège bloqué, Malick Gakou est descendu de son véhicule pour aller au chevet des sinistrés pour constater les dégâts énormes occasionnés par les eaux de ruissellement. Des bâtiments se sont affaissés. Aussi les populations ont-elles déploré le défaut de curage des caniveaux dont les exécutoires sont toutes bouchées. Et finalement, les eaux de pluie ont terminé leur course dans les concessions inondées. Sur place, téléviseurs et matelas pataugeaient dans les eaux boueuses.





Ainsi, Malick Gakou leur a offert 250 000F CFA, la somme requise par les populations pour pouvoir procéder elles-mêmes au curage du canal qui traverse leur quartier. Les riverains n’ont pas manqué d’indexer les collectivités quant à la prise en charge des opérations pré-hivernales.