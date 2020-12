Plus de 1400 jackets distribués : Mamadou Diagne Sy Mbengue au chevet des talibés dans le froid

Par ces périodes de froid, les talibés laissés à eux-mêmes trouvent un peu de réconfort dans la cité religieuse de Tivaouane. Le Maire Diagne Sy Mbengue a décidé se voler à leur secours pour faire face au froid.En effet, il a distribué en cette après-midi du 13 décembre 2020, plus de 1400 jackets et pulls à 09 daras de la commune.Des dons vivement accueillis par les maîtres coraniques et leurs talibés.