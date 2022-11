PMU : la Lonase remet un chèque de 120 millions à deux gagnants du PMU

la Lonase remet un chèque de 120 millions à deux gagnants du PMU

La LONASE a organisé, hier, une cérémonie de remise de chèque de 120 millions à deux gagnants du PMU. Surpris et joyeux ces derniers, désormais millionnaires, ont salué l’initiative prise par la Lonase qui consiste à créer de plus en plus de millionnaires dans le pays.









Présidant la cérémonie, Ibrahima Ndiaye, Directeur commercial et réseau, qui a représenté Lat Diop, directeur de la Lonas, explique: ‘’Notre fameux slogan “la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation” est devenu maintenant une réalité palpable. C’est pourquoi, nous nous réjouissons d’élargir notre base de données des gagnants surtout au PMU notre produit phare pour illustrer le slogan et assurer davantage la confiance de notre clientèle''. M. Ndiaye invite les parieurs à jouer plus car d’autres millionnaires suivront.





Par ailleurs, partenaire fidèle du football sénégalais, la Lonase a octroyé une subvention dix [10] millions aux comités de supporters 12eme gaindé et Allez Casa. En effet, à travers le concept Yoonu Qatar, l’entité a offert des titres de voyages avec une prise en charge totale aux bénéficiaires du grand jeu.