Podor - Construction de forage et unité de potabilisation : Le PUMA étanche la soif de Belly Thioye et de Daara Haleybé

Les problèmes d'eau de Belly Thioye et de Daara Haleybé (département Podor) appartiennent désormais au passé. Grâce au Programme d’Urgence de Modernisation des axes et Territoires frontaliers (PUMA), les populations de ces deux localités retrouvent le sourire avec la disponibilité de l'eau potable. Pour le village de Belly Thioye, c'est un forage qui a été construit. Avec cette nouvelle infrastructure, les femmes qui utilisaient l'eau de puits avec les risques que cela engendrait, poussent un véritable ouf de soulagement. Dans la cité religieuse de Daara Haleybé, c’est une unité de potabilisation qui a été installée. Le coordinateur du Programme d’Urgence de Modernisation des axes et Territoires frontaliers (PUMA, Moussa Sow, s’est réjoui de la livraison de ces infrastructures.





« Aujourd’hui, nous sommes en mesure de dire que l’Unité de potabilisation de Daara Haleybé est livrée à l’OFOR et les populations continuent de l’exploiter », a-t-il soutenu. « Par le passé, on ne pouvait pas boire ni utiliser l'eau pour la cuisson ou encore moins pour faire la lessive. Avec l’installation de cette unité de potabilisation, nous pouvons maintenant boire l’eau du fleuve et l’utiliser dans tous les travaux domestiques », s’est félicité Ndèye Ndiaye, une habitante de Daraa Haleybé.