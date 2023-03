Podor : Namardé exige la réparation de son forage

Les populations de Namardé ont manifesté leur colère avec des brassards et foulards rouges pour exiger la réparation de leur forage en panne depuis plus d'un mois. Ce village situé dans la commune de Gamadj Saaré est dans la zone sylvo-pastorale.





Plus de 3 000 personnes et plus de 4 000 bovins et autres caprins et ovins s'y abreuvaient. Les populations appellent les autorités à les aider à réparer le forage qui polarise plusieurs hameaux .Un cri du coeur qui intervient le jour de la célébration de la Journée mondiale de l'eau.