Podor : Un feu de brousse se déclare vers Ndioum

Un feu de brousse entre Ndioum et Niourkale

Un feu de brousse s'est déclaré dans le département de Podor entre Mafré Ndioum et Niourkalé. Avec le vent qui souffle, le feu se propage rapidement et le tapis herbacé est largement atteint. Il faut rappeler que chaque année, le département de Podor enregistre des feux de brousse et plonge les éleveurs dans le désarroi. Selon les informations recueillies, ce feu de brousse s'est déclaré dans les environs et pour le moment, aucun bilan n'est disponible.