Pôle Emploi : Démarrage des opérations à Kaolack Kaffrine et Fatick

– Les pôles emploi et entreprenariat des jeunes et des femmes (PEEJF) des départements de Kaolack, Kaffrine et Fatick ont démarré les enrôlements ce mardi 25 mai 2021. Le lancement des opérations a été effectué par le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop en compagnie de ses collègues en charge de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall et de l’Economie numérique, Yankhoba Diattara.« Nous sommes satisfaits de cette visite parce qu’au-delà de l’aspect du guichet unique que nous voulons rendre opérationnel, il y a toutes les commodités dont le jeune a besoin pour sa requête pour l’emploi, l’entreprenariat et la formation’’, a notamment déclaré Néné Fatoumata Tall à l’étape de Kaolack.Son homologue Dame Diop d’ajouter après les étapes de Kaffrine et Fatick que « le guichet unique auquel le Président Macky Sall accorde une importance capitale regroupe les structures de financement, d’accompagnement et de formation de l’Etat comme la DER (Délégation Générale à l’Entrepreneuriat rapide), l’ANPEJ (l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes), le FONGIP (Fonds de Garantie des Investissements prioritaires), le 3FPT (Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique), l’APIX, etc. » En plus de l’hébergement du pôle emploi dans les Espaces Sénégal Services, l’ADIE qui est également « membre à part entière a apporté aussi le dispositif technologique nécessaire à l’opérationnalisation du guichet unique », a conclu le ministre de l’emploi.Détaillant ce dispositif technologique, le Directeur général de l’Agence De l’Informatique de l’Etat, Cheikh Bakhoum ajoutera que les Espaces Sénégal Services présents dans les 45 départements du pays sont « des bâtiments aux normes, connectés à la fibre optique permettant ainsi de disposer d’une seule et même plateforme hébergée dans les Datacenters de l’ADIE et qui va être utilisée par les pôles emploi pour traiter l’ensemble des demandes des jeunes’’. De ce fait, a-t-il souligné, « nous allons avoir une base de données unique des demandeurs d’emploi et de financements ».Les espaces Sénégal services sont un guichet unique, avant l’heure, pour toute l’administration sénégalaise, a estimé en substance Cheikh Bakhoum, selon qui, c’est le “lieu d’impulsion de toutes les politiques publiques dématérialisées de nos territoires”.Ces espaces sont en effet des pôles digitaux en appui aux acteurs territoriaux pour la délivrance de deux types de services : des services publics « administratifs » et des services publics « marchands ». Pour ce faire, dans chaque chef-lieu de département, un Espace Sénégal Services a été aménagé, équipé et connecté à une plateforme en ligne et à l’intranet administratif. Un dispositif technologique qui permet de regrouper toutes les administrations dans un guichet unique : l’état-civil, la justice, l’urbanisme...Et pour accompagner encore davantage les porteurs de projets, les jeunes, les femmes, les artisans, dans le démarrage de leurs activités, les espaces Sénégal Services servent aussi de lieu d’incubation et de formation.Plus d’informations sur Senegalservices.sn