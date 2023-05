Pôle Urbain de Diamniadio : Une délégation belge de l’Altesse la Princesse Astrid émerveillée par des infrastructures emblématiques

Le Pôle Urbain de Diamniadio est le symbole de la concrétisation de la vision du Président de la République, son excellence, Macky Sall. Beaucoup de pays africains ont fait un tour pour s’inspirer du modèle de construction d’une ville moderne. Hier, c’est au tour d’une délégation belge forte de 185 chefs d’entreprise qui a été reçue par la Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose ( DGPU). C’était en présence du Délégué Général Diène Farba Sarr.









Le Projet du Pôle Urbain de Diamniadio a été présenté à la délégation conduite par Son Altesse la Princesse Astrid. Cette visite a vu la participation de l’Ambassadeur de la Belgique au Sénégal et de plusieurs investisseurs étrangers et acteurs de développement territorial. Un tour à la Maison des Nations Unies, au bijou que constitue le Stade Abdoulaye Wade entre autres sites n’ont pas laissé indifférents les hôtes. Les membres de la délégation étaient émerveillés.





« Les investisseurs belges sont venus au Sénégal pour voir les réalisations, pour s’en inspirer, échanger avec le Sénégal et construire ensemble un avenir via les partenariats. La Belgique est une porte d’entrée pour l’Europe et le Sénégal est également une porte d’entrée pour l’Afrique et que les deux pays ont beaucoup d’atouts pour travailler ensemble », s’est exprimé Pascal Smet, Secrétaire d’Etat de la capitale Bruxelles.





Les échanges ont été enrichissants sur ce que devrait être la ville de demain où il faut concilier les impératifs de mobilité et les paramètres de durabilité. Faudrait-il le rappeler, Diamniadio a été créée pour décongestionner la capitale Dakar.





Aujourd’hui la vision se concrétise. Les infrastructures ont transformé Diamniadio. On voit alors grand. C’est ainsi que durant la deuxième phase, la DGPU s’est donnée comme principal objectif d’accélérer la croissance du pôle urbain de Diamniadio. Dans cet élan, elle reste ouverte à toutes les opportunités de partenariat, de collaboration avec d’éventuels investisseurs privés.





« Je dis toujours que Diamniadio est une terre d’opportunités et qu’il faut les saisir dès maintenant. Le secteur privé local l’a compris et surtout le secteur privé international car nous recevons beaucoup de partenaires, beaucoup d’acteurs qui viennent nous faire des propositions dans le cadre du développement d’infrastructures, de développement d’équipements marchands et le plus important c’est que nous avons beaucoup d’investisseurs africains qui portent un intérêt réel pour le Sénégal », renseigne le Directeur de la Promotion et des Partenariats à la DGPU , Seydina Oumar Mbengue.