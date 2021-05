Pont Cambérène Vdn3 : Les populations fixent un ultimatum aux autorités

Le redémarrage des travaux du pont de Cambérène est loin de faire le bonheur des populations et les usagers de la VDN3. Ces derniers, impactés par les embouteillages et la pollution atmosphérique, ne souhaitent rien d'autre que l’achèvement des travaux dans les plus brefs délais.





Les jeunes de Cambérène, réunis au sein du mouvement « Cambérène sama Diwane » , donnent ainsi un ultimatum de 15 jours aux autorités et menacent d’envahir le terrain s’ils n’obtiennent pas gain de cause .





Ces jeunes exigent, par ailleurs, l’intégration du village de Cambérène dans le projet de redécoupage administratif.