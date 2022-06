Potou : Des centaines tonnes d’oignons pourrissent, les producteurs dans le désarroi

C'est un véritable cauchemar que vivent les producteurs d’oignons de Potou. Ces braves paysans se retrouvent avec des centaines de tonnes d’oignons entre les mains et ne savent à quel saint se vouer. Réunis au parc Macky Sall de Potou, ils ont exprimé leur désarroi de voir leurs productions pourrir au soleil, faute d'acheteurs. Cette situation est d’autant plus difficile que nombreux parmi eux ont contracté des dettes dans les banques et sont aujourd’hui dans l’impossibilité d’honorer leurs engagements.





Le maire de Léona, Mamadou Ba, qui a tenu à être présent au grand parc d'oignon appelé fièrement Parc Macky Sall, a exprimé ses inquiétudes par rapport à la situation difficile que vivent les producteurs d’oignon de la zone des Niayes. Ces derniers qui ont pris la parole ont, tour à tour, décrié la politique de commercialisation mise en place par l’État du Sénégal qui, selon eux, est « inefficace ».





« Les pompes solaires et autres matériels qu’on propose sont une bonne chose ; ce dont nous avons besoin, c’est un marché où nous pourrons écouler nos productions », a affirmé Ousmane Sow, producteur d’oignon à Potou. Embouchant la même trompette, Fatimata Kane a, elle aussi, pointé le doigt sur le problème de marché. « Il nous faut un marché pour écouler nos récoltes. Ce qui se trouve dans les champs est deux fois plus nombreux que ce que vous voyez ici. C’est un problème très sérieux. Nous demandons à l’Etat de nous aider à trouver une solution durable à ce problème », a-t-elle soutenu.