Pout : L'AFD subventionne le projet de protection des ressources en eau à hauteur de 3,9 milliards FCFA.

En vue de renforcer le projet de protection des ressources en eau et d'améliorer la recharge d'un des principaux réservoirs d'eau de Dakar, une subvention de 6 millions d'euros soit 3,9 milliards FCFA a été accordée au Sénégal, ce mardi 28 décembre, par l'agence française de développement (AFD). Ce don non remboursable destiné au projet de protection des ressources en eau cible d'abord la zone de captage de Pout pour une meilleure exploitation de la ressource "de manière naturelle afin de préserver l'aquifère", selon le ministre de l'Economie, du plan et de la coopération, Amadou Hott.





A trois mois du forum mondial de l'eau qu'abritera Dakar, ce projet tombe à pic selon le directeur général de l'agence française de développement qui considère que cette initiative doit être présentée au monde entier comme solution.





Il faut aussi noter que l'aquifère de la zone de Pout assure 25 % de l'alimentation en eau des régions de Dakar et de Thiès, et de la Petite Côte, d'où l'importance de ce projet qui profitera aux jeunes et surtout aux groupements de femmes.