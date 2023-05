PPP : Un cadre d’échanges avec le secteur privé pour saisir les meilleures opportunités

Suite à la publication du portefeuille des projets de partenariats public-privé, le 17 mars 2023, conformément aux prescriptions de la nouvelle loi n°2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé (Loi PPP 2021), les décideurs se sont réunis ce 2 mai pour mieux cerner la question des projets de PPP.









Ce portefeuille compte, à date, 53 projets d’un coût global de plus de 2500 milliards de FCFA, recueillis auprès de l’Administration centrale et des Collectivités territoriales. Il concerne des secteurs variés tels que les transports, l’éducation, la santé, l’eau, etc.





Pour témoigner l’intérêt qu’ils portent aux PPP, le secteur privé ainsi que l’administration publique ont répondu massivement à l’appel de ce 2 avril. Cette cérémonie interactive entre investisseurs a été un cadre d’échanges, de réflexions afin d’accompagner le secteur privé local pour qu’il puisse saisir les meilleures opportunités.





Ici, il s'agit d’un cadre pour discuter des voies et moyens afin de concrétiser la volonté politique du chef de l'État d’avoir le secteur privé local au cœur des partenariats public-privé. Cette rencontre est aussi une invite aux acteurs de s’unir par le biais d’un consortium ou partenariat entre eux.





« Nous pensons que tous les acteurs détenant des capitaux doivent être dans cette plateforme (regroupant 53 projets), pour que nous puissions intervenir et les accompagner », fait savoir Lamine Lô, le coordonnateur de l’Unité nationale d’Appui aux Partenariats Public-Privé (UNAPPP).





D’après la ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, au-delà du financement, qui n’est pas un obstacle, « le PPP donne au secteur privé l’opportunité d’apporter de l’innovation, de l’expertise et de l’efficacité dans les missions d’intérêt public ».