Pr Idrissa Ba, pédiatre: « Je veux être le premier à être vacciné contre la Covid-19, si...»

Les spéculations sur l’arrivée du vaccin anti-Covid au Sénégal n’ont aucun effet sur l’adhésion du Professeur Idrissa Demba Ba, pédiatre et point focal de la gestion de la pandémie à l’hôpital Albert Royer. Le spécialiste pense que les hôpitaux sont débordés et que le seul moyen de les soulager est le vaccin. Au micro de Seneweb, le Professeur félicite le gouvernement pour le choix porté sur les vaccins et appelle la population à adhérer à la décision prise par le président Macky Sall.