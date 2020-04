Premier League : Kevin De Bruyne désigne Sadio Mané « meilleur joueur de la saison »

Kevin De Bruyne s’est exprimé dans un entretien accordé à BT Sport en toute objectivité sur le joueur qui l’impressionne le plus en Premier League. Il joue à Liverpool et se nomme Sadio Mané.

De Bruyne met de côté la rivalité



Kevin De Bruyne crève l’écran avec Manchester City, mais il n’est pas question pour le milieu belge de se laisser influencer par la rivalité pour élire le meilleur joueur de Premier League. Il faut dire que le Citizen n’a pas eu à choisir un joueur de Manchester United. Mais il a tout de même nommé un sociétaire de Liverpool en la personne de Sadio Mané.

« Mané a eu le package total pour Liverpool »

« Oui, je dirais Mané. Je pense qu’il a eu le package total cette année pour Liverpool. Il a été important, donc si je devais choisir quelqu’un, je choisirais Mané » , a lâché Kevin De Bruyne dans un live Instagram pour la chaîne BT Sport.

Reportée dans cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la cérémonie visant à élire le joueur de la saison en Premier League aurait dû avoir lieu ce dimanche 26 avril. L’attaquant sénégalais a inscrit 14 buts et délivre 9 passes décisives en Premier League cette saison.

"He's been the total package!" ????



Who gets Kevin de Bruyne's Player of the Year vote?#EarlyKickOff pic.twitter.com/ZPxhwJfZcp