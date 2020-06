Premier League : Liverpool reste muet à Everton

Après plus de trois mois sans jouer, Liverpool n'a pu faire mieux qu'un nul sur le terrain de son rival d'Everton (0-0) dimanche, pour sa rentrée en Premier League. Les Reds ne pourront pas être titrés ce lundi.







Ce n'est plus qu'une question de jours. Mais Liverpool n'a pas montré l'attitude d'un futur champion dimanche, sur le terrain de son rival honni d'Everton (0-0). À voir Mohamed Salah (resté sur le banc) plaisanter avec Carlo Ancelotti à la mi-temps, devant des tribunes désespérément vides, on a même eu l'impression d'assister à un match d'entraînement.





Il y avait de quoi se méprendre. Car sur le terrain, ce triste derby de la Mersey n'a jamais franchement décollé malgré la nette domination territoriale des Reds (70 % de possession, pour 3 tirs cadrés seulement). À défaut d'ambition devant, leurs adversaires leur ont opposé un bloc compact et discipliné en défense, annihilant la moindre de leurs velléités dans les couloirs.





Everton a touché le poteau





Au petit trot, les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas beaucoup poussé non plus pour trouver la faille, il faut le souligner. Ce sont même les Toffees qui se sont procuré les meilleures occasions dans une fin de match bien plus enthousiasmante. Après avoir dévié une reprise du talon de Dominic Calvert-Lewin puis vu une frappe de Tom Davies heurter son poteau gauche dans la foulée (80e), Alisson a repoussé avec fermeté une frappe de son compatriote Richarlison dans un angle fermé (82e), évitant aux Reds une déconvenue qui aurait fait tache chez leurs voisins.









Le leader n'aura peut-être pas le temps de panser ses plaies - Milner (43e) et Matip (73e) sont sortis sur blessure - d'ici à mercredi, date de son prochain rendez-vous contre Crystal Palace. Mais son premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans lui tend plus que jamais les bras, avec provisoirement 23 points d'avance sur Manchester City. Après le match des Citizens ce lundi soir contre Burnley, il restera 24 points à engranger.