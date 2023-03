Première nuit de Sonko à Suma, violences policières, Me Ly,…: Me Youssoupha Camara dit tout!

Membre du pool des avocats de la défense d’Ousmane Sonko, Me Youssoupha Camara était sur le plateau de Walf Tv pour parler du dossier du Programme national des domaines agricoles communautaires (Prodac) estampillé diffamation au préjudice du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Cette affaire qui devait être plaidée, hier jeudi 16 mars, devant le tribunal correctionnel de Dakar a subi un deuxième renvoi à cause de l’état de santé du leader de Pastef/Les patriotes et celui d’un de ses avocats, en l’occurrence Me Ciré Clédor Ly. Ceci, après avoir été gazés par des forces de l’ordre.





Donnant des nouvelles de son client, Me Camara a, par ailleurs, fait savoir que le médecin lui a déclaré qu’Ousmane Sonko «n’avait pas dormi la nuit car il ne cessait de tousser. Qu’il est asthmatique». L’avocat s’est aussi exprimé sur la santé de son confrère, Me Ly non sans dénoncer les violences policières. Vidéo !