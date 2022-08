Préparation Magal 2022 : Les engagements pris par les services étatiques exécutés à 80%

Les préparatifs pour l’édition 2022 du Grand Magal de Touba vont bon train. A ce jour, 80% des besoins formulés par le comité d’organisation sont déjà satisfaits, selon le gouverneur de la région de Diourbel qui faisait le point en marge de la réunion nationale consacrée aux préparatifs de ce grand événement religieux dont la date officielle n’est pas encore connue. Il s’agit ici, d’un taux d’exécution aux engagements pris par les services de l’Etat pour un bon Magal 2022.









Plus de 112 besoins regroupés en 7 points soulevés par le comité d’organisation





Au cours de cette rencontre, qui s’est tenue ce vendredi 26 août, au ministère de l’Intérieur à Dakar, et présidée par le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome, en présence de Serigne Bass Abdou Khadre, président du comité d’organisation du grand Magal de Touba, et son équipe, de l’ensemble des services techniques de l’Etat, les opérateurs de téléphonie mobile, entre autres, l’autorité administrative a renseigné que les organisateurs avaient présenté 112 besoins regroupés en 7 points essentiels lors du Comité régional de développement (Crd) qu’il avait présidé lui-même à Diourbel. Ces points tournent autour de la santé, l’hygiène, le cadre de vie, l’eau et l’assainissement, l’énergie, la sécurité, la prévention, le commerce (approvisionnement et contrôle) et la communication (couverture du réseau internet en 4G).





Pour avoir une idée claire sur ces différentes questions précitées, le ministre, après le gouverneur de Diourbel, a donné la parole aux représentants de chaque service étatique et non étatique impliqué afin de retenir les solutions définitives qui permettront de passer un « très bon » Magal. Il s’agit de l’Ofor, l’Onas, l’Ucg, la Senelec, les Sapeurs-pompiers, la police nationale, la gendarmerie nationale, l’Ageroute, la direction de l’Élevage, la direction du Commerce intérieur, Sonatel, Expresso, Pro mobile, la presse nationale, entre autres. La parole a été donnée aussi aux membres du comité d’organisation qui ont voulu éclairer sur les tenants et les aboutissants, notamment la question de l’eau et de l’assainissement puisque ce Magal, comme celui de l’année dernière, se tiendra pendant l’hivernage.





Plus de 6000 éléments de forces de défense et de sécurité seront mobilisés





Pour cette année, la police nationale a prévu de déployer 3635 éléments contre 2570 pour l’édition passée. La gendarmerie nationale, quant à elle, compte mobiliser 12 escadrons qui avoisinent près de 3000 gendarmes.





Le ministre de l’Intérieur, faisant la synthèse de la rencontre, qui a duré plus de 6 tours d’horloge, a souligné que « les questions qui ont été abordées et celles qui devront avoir un suivi d’ici le Magal seront traitées comme il se doit ».





Les services invités à mieux faire





Le président du comité d’organisation, Serigne Bass Abdou Khadre, pour sa part, a rappelé l’enjeu et l’importance du Magal de Touba ainsi que sa place dans l’économie nationale. Avant de féliciter et remercier vivement l’ensemble des services étatiques qui sont impliqués dans l’organisation de l’événement.