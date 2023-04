Préservation des ouvrages d’assainissement : l’ONAS sensibilise sur les bonnes pratiques

L’Amicale des agents de l’ONAS en collaboration avec sa Direction Générale a organisé une journée de sensibilisation suivie de ‘’ Ndougou’’, au foyer des jeunes de Grand-Yoff, le 18 avril 2023. Une exposition d’images montre les mauvais comportements qui ont pour nom : le vol des plaques, le déversement des déchets dans les canalisations, l’ouverture des regards…En somme, l’occasion a été saisie pour échanger avec les populations sur la préservation des ouvrages d’assainissement. « Nous devons œuvrer à les préserver car de leur sécurisation dépend de l’amélioration de notre cadre de vie. C’est pour cela que nous ne cesserons de répéter et de rappeler que les canalisations, les bassins de rétention ne doivent pas être des dépotoirs de déchets. Au sein de l’Onas, nous estimons que nous devons poursuivre la sensibilisation parce que nous pensons que beaucoup de personnes ne savent qu’elles sont les premières victimes de l’agression des réseaux », déclare Yaye Nafissatou Diop, Directrice du Marketing, de la Communication et de l’Innovation (Dmci).









Elle a insisté sur le fait que les populations qui sont les bénéficiaires des ouvrages doivent être les premières actrices de leur préservation. ''Autant nous devons convaincre les personnes de ne pas jeter des déchets dans les canalisations, autant nous devons surveiller les plaques des regards'', estime-t-elle.





Auparavant le Directeur de l’Exploitation et de la Maintenance, à l’ONAS, Pèdre Sy, a sérié des comportements qui sont à l’origine des reflux d’eaux usées et des inondations notamment à Grand Yoff. En plus des mauvais comportements, il a évoqué l’augmentation de la population dans ce quartier. « La population de Grand Yoff a sensiblement augmenté. C’est pour cela que nous sommes en train de dérouler d’autres projets pour reprendre le réseau », a annoncé Pèdre Sy.





Pour sa part Assane Diaw, le Président de l’Amicale des agents de l’ONAS est revenu sur les raisons qui justifient l’organisation de cette sensibilisation. « En tant qu’agents de l’ONAS, nous avons jugé nécessaire d’accompagner la Direction Générale dans la sensibilisation. L’Etat, à travers l'ONAS, a construit des ouvrages. Il reste aux populations de les préserver », a souligné Assane Diaw.