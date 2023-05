Présidentielle 2024 : Dethié Fall dévoile les grandes lignes de son programme

Alors que la date de la Présidentielle a été fixée au 25 février 2024, le candidat Dethié Fall a presque «clôturé» la deuxième phase. Le chef de file du PRP a élaboré son programme. Pour ce faire, il a opté pour une démarche inclusive et participative, en confiant aux cadres de son parti le projet de son programme. C’est dans cette perspective que les cadres du PRP étaient en conclave depuis trois jours pour le confectionner.





Malgré son expérience de 19 ans dans la politique et ses 22 ans d’expérience professionnelle lui permettant d’écrire son programme lui-même, le président du PRP a préféré impliquer tout un chacun pour que tout le monde apporte sa pierre à l’édifice.





À cet effet, ce dimanche 7 mai 2023, le candidat à l’élection présidentielle a présenté son programme ''ambitieux''et promet ainsi une meilleure vie aux Sénégalais. «Si je suis élu cinquième président de la République, je ferai du Sénégal un lieu bon à vivre et beau à voir», a-t-il déclaré.





Face aux sommités de la politique, de l’économie, de l’agriculture, de la culture, des diplomates et autres invités, Dethié Fall a présenté son projet réparti en dix phases axées sur la gouvernance et des institutions, la justice, l'économie, l'agriculture, l'éducation, la santé, la diplomatie, les infrastructures, la sécurité et la défense, l'architecture urbaine, l'environnement…













Ainsi, sur le plan de la gouvernance et des institutions, il a l’ambition de faire du Sénégal une démocratie modèle dans le respect de la séparation des pouvoirs avec des institutions au seul service de la République.





Sur le plan de la judiciaire, il prévoit de faire du Sénégal un pays où la justice sera impartiale et équidistante ; une justice qui sera un véritable contre-pouvoir et dont sl'action ne sera dictée que par l’éthique et la déontologie.





Sur le plan de l'économie, Dethié Fall ambitionne d’inscrire sa gouvernance sous le sceau de l’industrialisation et d’avoir une économie dynamique dont la création de richesses, où la croissance saura profiter aux Sénégalais d’abord.





Sur le plan de la diplomatie, il veut doter le Sénégal d'une diplomatie garantissant le win-win dans toute coopération, qu’elle soit bilatérale ou multilatérale.





Sur le plan de la sécurité et de la défense, le membre de la coalition Yewwi Askan Wi promet de faire du Sénégal un pays sûr, stable où l’investissement privé sera sécurisé et dans lequel chaque résidant se sentira en sécurité.