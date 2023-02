Présidentielle 2024 : La grande banlieue dakaroise se mobilise et dit "Oui" au Président Macky Sall

C’est avec une mobilisation exceptionnelle et un engagement sans faille que la banlieue dakaroise (Pikine) a dit « Oui » au Président Macky Sall. En effet, tous les 5 départements de la région de Dakar se sont mobilisés comme un seul homme pour marquer leur présence au grand rassemblement politique que la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a tenu, ce dimanche 5 février, au terrain SEFA de Pikine. Hommes et femmes, vieux, adultes et jeunes, responsables politiques de BBY, militants et sympathisants, venus de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar, et tous habillés en T-shirts aux couleurs de l’APR à l’effigie du Président Macky Sall, ont tenu qu’un seul maître mot : « Ngir sàmm sunu Reew, Bàliya bi neena Waaw ».