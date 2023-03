Présidentielle 2024: Mary Teuw Niane s'engage pour une transformation nationale

La liste des candidats à la présidentielle de février 2023 vient de se rallonger avec la candidature du professeur Mary Teuw Niane. Ce lundi 20 mars 2023, le président du Mouvement pour la Transformation nationale (MTN-Motna) a présenté "son contrat électoral". Un contrat qui résume la future ligne directrice de l'ex-président du Conseil d'administration de Petrosen. Ce dernier qui se présente comme un réformateur promet d’engager une transformation profonde des secteurs clés du développement.







« Je suis le candidat du Sénégal libre de toute tutelle, qui fait en toute circonstance confiance à ses filles et à ses fils, qui est souverain, dans ses prises de décisions et profondément panafricaniste », a déclaré l'universitaire.





Cette profession de foi est ponctuée d'applaudissements de ses partisans, présents dans la salle. L'enseignant-chercheur est à un tournant dans sa carrière politique. Ancien ministre, PCA de Petrosen, Mary Teuw Niane entend briguer le suffrage des Sénégalais en 2024 afin d’accéder à la magistrature suprême. « Le contrat électoral que je vous propose a pour socle l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la science, la technologie, la recherche, l'innovation, la santé, la culture, le sport, l'économie, la souveraineté agricole, la souveraineté sur nos ressources naturelles et extractives, le renforcement des institutions, une administration moderne, transparente et efficace, mis au service de la formation d'une citoyenne et d'un citoyen nouveau, enracinés dans leurs valeurs, patriotes, ouverts aux apports positifs du monde, cultivés, créatifs et innovants » a-t-il affirmé devant ses partisans et la presse.







Homme de science, Mary Teuw Niane, justifie son engagement en politique. A la vérité, il veut être acteur dans la prise de décisions, architecte de la construction du pays.

« Je me suis engagé en politique car j'ai compris qu'en ne le faisant pas, c'est la politique qui va faire de moi et de mes enfants ce que, probablement, je ne souhaite pas. Il faut faire de la politique pour avoir de la prise sur son destin, celui des siens, en pensant le bien et à le faire aussi. Toujours et tous les jours. Il faut faire de la politique pour convaincre les déçus des politiciens de conserver leur confiance, d'avoir foi en la politique et à sa capacité à porter des changements, à être porteuse de sens et d'espérances », a argumenté le mathématicien.