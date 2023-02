Présidentielle 2024 : Victorine Ndeye adoube Macky Sall lors d’un mega meeting

L'anniversaire de son élection à la mairie de Niaguiss (Ziguinchor) a été l'occasion pour la ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire Victorine Ndeye d'organiser un meeting pour lancer la remobilisation des troupes de Benno dans le département de Ziguinchor. Les responsables de la mouvance présidentielle ont à l'unisson, porté la candidature du Président Macky Sall. Robert Sagna, Benoît Sambou, Abdoulaye Balde et les différentes responsables des organisations féminines ont salué leadership et l'élan de rassemblement.