Prévention des atteintes aux Droits de l’homme : Les entreprises imprégnées aux Principes directeurs des Nations Unies

Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’homme restent méconnus par la plupart des entreprises. Aussi, pour permettre de mieux familiariser les entreprises avec ces principes nécessaires à l’élaboration et au suivi d’un plan d’action national (PAN), d’échanger sur les modalités de sa mise en œuvre, de discuter et de valider la feuille de route du Sénégal pour les prochaines étapes, une session d’information et d’orientation du secteur privé national sur les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’homme s’est tenue à Dakar.







Il s’agit, pour le ministère de la Justice, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Haut commissariat aux Droits de l’homme des Nations Unies, de faire du respect et de la protection des droits humains une réalité au Sénégal.





«Le gouvernement du Sénégal s’est engagé à mener les actions nécessaires pour contribuer à la promotion d’un environnement social propice à la jouissance effective des droits humains. Le présent atelier d’information et d'orientation se veut un creuset d’échanges entre les acteurs du secteur privé national, les institutions des Droits de l’homme et l’État», a expliqué le secrétaire général du ministère de la Justice.





En effet, pour assurer la bonne articulation entre les entreprises et les droits humains pour un développement économique et social plus harmonieux au profit de tous, les experts ont procédé à une présentation détaillée de la quintessence des principes directeurs ainsi que des résultats de l’étude réalisée dans le secteur minier. «Le constat qui a été fait ces dernières années est que les principes directeurs sont méconnus par les secteurs du tissu industriel», a noté Aline Ndiaye.





Cependant, dit-elle, «nous pouvons relever le défi grâce à la mobilisation et à l’implication de toutes les parties prenantes, au premier plan les acteurs du secteur privé national».





«Il s’agit de sensibiliser tous les gouvernements des pays, parce qu’il s’agit d’un modèle de développement durable et le plan d’action va inspirer les entreprises. Les Nations Unies accompagnent les gouvernements dans ce sillage», a pour sa part expliqué Benjamin Hounton au nom du Haut conseil des Nations Unies pour les Droits de l’homme.





Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’homme ont été adoptés par le Conseil des Droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011. Ils fournissent des recommandations officielles visant à aider les Etats et les entreprises à prévenir et à réagir aux atteintes aux Droits de l’homme liées à l’activité des entreprises, y compris dans les situations de conflit armé.













Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l’étude sur «la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’homme dans le secteur minier sénégalais» réalisée en 2022 par le Comité sénégalais des Droits de l’homme avec l’appui technique et financier du Haut commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme", lit-on dans les termes de référence.