Prévention des inondations à Touba: Le ministre Issakha Diop engage les acteurs communautaires au front

A peine nommé ministre, auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop a effectué sa première visite de terrain à Touba. En compagnie du gouverneur de Diourbel Ibrahima Fall et des services techniques de ce ministère, l'hôte de la ville sainte a voulu s'enquérir de l'état d'exécution du projet de gestion des eaux pluviales de Touba, d'un montant de 23 milliards francs cfa.





Après sa tournée, le ministre de la Prévention et de la Gestion des inondations a rencontré les acteurs communautaires pour les engager dans la lutte.





"Cette visite a été l'occasion pour nous de lancer programme national de prévention des inondations, qui sera une innovation cette année. L'objectif c'est d'anticiper sur les futurs problèmes" a expliqué l'hôte de Touba.





Issakha Diop a décliné sa feuille de route pour atténuer la souffrance des populations en période d'hivernage.





"Nous voulons que tous les acteurs se mobilisent pour envisager des solutions durables. L'approche communautaire sera priorisée dans ce programme parce que nous voulons une gestion participative et inclusive pour impliquer tous les acteurs dans la réflexion, dans la conception, tout au long du processus" rassure-t-il , au terme de sa rencontre avec les acteurs communautaires.