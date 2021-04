Prise en compte des recommandations du président Macky Sall : La commune des Agnams déroule son plan d’action

Dans la commune des Agnams, une rencontre a réuni l’ensemble des conseillers municipaux, chefs de village et présidents d’associations de jeunes et présidents d’Asc pour discuter de l’organisation de l’appui en denrées de premières nécessités et des vivres pour chaque foyer sur les 2478 que compte la commune des Agnams. Un appui pour ce mois béni de Ramadan.

Emplois locaux : 150 jeunes prennent officiellement service

Côté emploi des jeunes, la commune des Agnams n’est pas en reste et pour aborder dans le sillage tracé par le président de la république Macky Sall, le maire Farba Ngom a concrétisé cette politique dans sa localité. 150 jeunes vont prendre officiellement fonction dès ce jeudi au niveau de la commune, renseigne-t-on. « On a pris aussi des emplois locaux, nous avons 50 qui nous ont été offerts par l’entreprise de l’Etat, FERA (Fonds d’entretien routier autonome), et les 100 que j’ai recrutés moi-même au niveau local pour s’occuper de ce que le président de la république a dit et ce qu’il recommande. Le FERA, nous avons un partenariat, l’UCG… », a -t-il souligné.

Un Agnam propre à l'image du Sénégal

Si le volet emploi des jeunes est bien pris en compte avec ces nouvelles esquisses de solution empruntées par le maire des Agnams et son équipe, le volet environnemental n’est pas négligé. L’idée du « Sénégal Propre » du chef de l’Etat trouve ici son corollaire avec une « commune des Agnams propre ».

« C’est une demande que j’ai adressée au ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, qui est un acteur très dynamique de ce que recommande le chef de l’Etat qui a pris quand même quelques camions et des pelles, une équipe complète pour venir nous aider dans notre marché hebdomadaire. C’est un grand marché sous-régional. Nous envisageons de le construire inchallah dans les plus brefs délais », annonce-t-il. Précisant que les camions seront en service ici pendant 5 jours pour transporter toutes les ordures de la commune.

Le maire des Agnams, les chefs de villages et l’ensemble des conseillers municipaux ont insisté sur la sensibilisation des jeunes et des femmes pour la réussite de l’information au niveau de toutes les couches de la population pour faire des Agnamois des citoyens modèles en matière de propreté.

Un hôpital de niveau 1 géré par l'Etat

Dans la commune des Agnams, au plan santé, la commune s’est dotée d’un hôpital de niveau 1 érigé par le Chef de l’Etat. « Il y a déjà un hôpital érigé que le président de la république Macky Sall qui avec sa générosité l’a dotée d’un hôpital niveau 1. Il nous a même nommé un directeur d’hôpital qui est déjà sur place et dès maintenant, l’hôpital est pris en charge par l’État », se félicite Farba Ngom.

Le maire des Agnams, enfin, a remis 124 tonnes de riz aux 2478 foyers de sa commune, en raison d’un sac de riz par foyer, 5 kilos de sucre et autres denrées. « Tout a été fait, chaque foyer va en bénéficier sur l’ensemble de la commune pour préparer la fête de Korité », a-t-il laissé entendre.