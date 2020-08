Pro League : Bruges gagne grâce à un but salvateur de Youssouph Badji

Pro League : Bruges gagne grâce à un but salvateur de Youssouph Badji (vidéo)





Incroyable, A seulement 18 ans Youssaoupha Badji est entrain de marquer son empreinte en championnat belge.





Pour sa première saison pro le jeune attaquant sénégalais a déjà marqué deux buts en trois rencontres. Cet après midi face à Genk, après avoir conservé un but synonyme de légalisation en début de la seconde partie, Bruges semble se résigner.









Il ne reste plus que quelques minutes à jouer, et l’on se dirige tranquillement vers un match nul. Mais voilà, le but de l’attaquant Sénégalais a permis à son équipe de Gagner le match. Une victoire importante puisque les champions en titre avaient perdu leur dernier match de championnat.