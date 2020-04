Problèmes respiratoires, défaillance des organes, quand le covid19 se complique

Problèmes respiratoires, défaillance des organes, quand le covid19 se complique! Les urgentistes, anesthésistes et réanimateurs nous plongent dans les moments les plus critiques de la prise en charge des patients atteints de coronavirus. Les professeurs Mamadou Diarra Beye, urgentiste-anesthésiste-réanimateur, Directeur du SAMU et Pr Oumar Kane, Chef de service Anesthésie-réanimation de l'Hôpital Fann alertent. Plus on aura de cas, plus la situation sera insoutenable.